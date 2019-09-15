В банке объяснили, откуда у главы курганского штаба Навального взялся долг в 7,5 млрд рублей

Долг в 7,5 миллиарда рублей у главы штаба Алексея Навального в Кургане Алексея Шварца оказался технической ошибкой. Так объяснили ситуацию в «Тинькофф-банке» в ответ на запрос «URA.RU».
«Эта ситуация была связана с техническим моментом — некорректным отображением суммы в личном кабинете клиента», — пояснили в пресс-службе банка. Ошибку исправили после обращения Шварца в службу поддержки. «Сейчас актуальная сумма в личном кабинете отображается корректно», — добавили в «Тинькофф-банке».
Ранее «URA.RU» сообщало, что Алексей Шварц обнаружил на своем счету долг в 7,5 млрд рублей. Во время обысков у координаторов штабов по всей России у Шварца изъяли телефон, компьютер и все карты. По словам Шварца, пока он переоформлял сим-карту, операторы приостановили коммерческие операции. После перевыпуска сим-карты глава курганского штаба Навального обнаружил долг в несколько миллиардов.
12 сентября стало известно об обысках в штабах Навального в нескольких городах России. Обыски прошли в том числе и на Урале.