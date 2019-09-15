Онколог оценил шансы выжить с диагнозом Заворотнюк

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Евгений Куйвашев посетил ОКБ №1. Екатеринбург, диагностика, мозг человека, томография, онкология, рак, томограмма
Врачи уверяют, со злокачественной опухолью мозга можно прожить до 5 летФото: Александр Мамаев © URA.RU

Есть ли у пациентов, которым диагностирован рак мозга, шанс выжить, рассказал главный врач Европейской клиники, онколог Андрей Пылев. По мнению специалиста, такие больные в среднем живут около двух лет. И то — при должном уходе.

«Если терапия проводится, то продолжительность жизни — два года. Бывали случаи, когда пациенты проживали пять лет, но это скорее исключение», — приводит слова онколога NEWS.RU. Также Пылев отметил, что глиобластома, которая, предположительно, есть у Анастасии Заворотнюк, — крайне агрессивная опухоль. Она не поддается лечению. На разных стадиях онкобольные сталкиваются со слабостью, утомляемостью, снижением слуха и остроты зрения. Не исключаются и нарушения двигательной активности.

О тяжелом состоянии Заворотнюк стало известно 13 сентября. Ранее сообщалось, что недомогала по утрам звезда сериала «Моя прекрасная няня» около полугода, но к врачам обращаться не спешила. Сейчас на фоне болезни ее частично парализовало.

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© Служба новостей «URA.RU»
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