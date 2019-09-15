Онколог оценил шансы выжить с диагнозом Заворотнюк

Есть ли у пациентов, которым диагностирован рак мозга, шанс выжить, рассказал главный врач Европейской клиники, онколог Андрей Пылев. По мнению специалиста, такие больные в среднем живут около двух лет. И то — при должном уходе.
«Если терапия проводится, то продолжительность жизни — два года. Бывали случаи, когда пациенты проживали пять лет, но это скорее исключение», — приводит слова онколога
О тяжелом состоянии Заворотнюк стало известно 13 сентября. Ранее сообщалось, что недомогала по утрам звезда сериала «Моя прекрасная няня» около полугода, но к врачам обращаться не спешила. Сейчас на фоне болезни ее частично парализовало.