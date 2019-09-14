СМИ выяснили подробности болезни и лечения Заворотнюк

Диагноз Анастасии Заворотнюк был поставлен слишком поздно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Актриса Анастасия Заворотнюк узнала об опухоли головного мозга слишком поздно. Врачи диагностировали артистке болезнь около полугода назад.

«Анастасия довольно поздно попала в поле зрения онкологов», — сообщает «МК» со ссылкой на собственные источники. Как уточняет издание, Заворотнюк плохо себя чувствовала по утрам, но долгое время не обращалась к врачам, списывая симптомы на стресс. Полгода назад в одной из московских клиник у Заворотнюк диагностировали подозрение на самую распространенную опухоль.

После установления диагноза ей провели химиотерапию, однако положительных результатов от лечения не было, уточняют СМИ. Тогда актриса обратилась за помощью к зарубежным врачам. Их методы лечения также не изменили ситуацию, поэтому артистка решила вернуться в РФ. В Москве она обратилась в главный онкоцентр России имени Блохина. Там доктора сообщили, что операция станет только временным решением.

Актриса находится в реанимации из-за отека мозга. На фоне болезни ее частично парализовало, отмечает агентство Nation News. Позже, по данным СМИ, Заворотнюк ввели в медикаментозную кому. Незадолго до госпитализации она собиралась рассказать о своем недуге в эфире федеральных телеканалов. Продюсер Андрей Разин, друживший с артисткой, заявил, что ее состояние могло ухудшиться из-за процедуры омоложения стволовыми клетками. По последней информации, врачи прекратили активно лечить Заворотнюк.