Сенатор Пушков предсказал «самую ближайшую войну»

Сенатор от Пермского края Алексей Пушков заявил об угрозе новой войны. По его мнению, к этому может привести обострение отношений между Соединенными Штатами и Ираном. Своими мыслями политик поделился в Twitter.
«Грэм хочет втянуть США в большую войну против Ирана, призывая нанести удар по иранским нефтяным объектам», — прокомментировал Пушков заявление своего американского коллеги Линдси Грэма. Тот ранее предложил ударять по нефтяным объектам Ирана в случае, если Тегеран «продолжит провокации». «Ситуация вокруг Ирана не перестает накаляться. Самая вероятная ближайшая война», — подчеркнул Пушков.
Ранее беспилотники атаковали два государственных нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии. В результате Эр-Рияд наполовину сократил добычу нефти. В произошедшем Штаты обвинили Иран, который, в свою очередь, назвал все обвинения ложью, передает «Пятый канал».
Болтон уволен, но его антииранский пафос подхватил сподвижник Маккейна, сенатор Л. Грэм. Грэм хочет втянуть США в большую войну против Ирана, призывая нанести удар по иранским нефтяным объектам. Ситуация вокруг Ирана не перестаёт накаляться. Самая вероятная ближайшая война.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 15 сентября 2019 г.