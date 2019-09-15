Сенатор Пушков предсказал «самую ближайшую войну»

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Круглый стол в МИА
Яблоком раздора стала иранская нефтьФото: Владимир Андреев © URA.RU

Сенатор от Пермского края Алексей Пушков заявил об угрозе новой войны. По его мнению, к этому может привести обострение отношений между Соединенными Штатами и Ираном. Своими мыслями политик поделился в Twitter.

«Грэм хочет втянуть США в большую войну против Ирана, призывая нанести удар по иранским нефтяным объектам», — прокомментировал Пушков заявление своего американского коллеги Линдси Грэма. Тот ранее предложил ударять по нефтяным объектам Ирана в случае, если Тегеран «продолжит провокации». «Ситуация вокруг Ирана не перестает накаляться. Самая вероятная ближайшая война», — подчеркнул Пушков.

Ранее беспилотники атаковали два государственных нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии. В результате Эр-Рияд наполовину сократил добычу нефти. В произошедшем Штаты обвинили Иран, который, в свою очередь, назвал все обвинения ложью, передает «Пятый канал».

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© Служба новостей «URA.RU»
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