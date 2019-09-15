Уральская чемпионка Гамова родила сына

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кубок Ельцина. Россия - Динамо (Краснодар). Екатеринбург, гамова екатерина
Для Екатерины Гамовой это первый ребенокФото: Анна Майорова © URA.RU

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова, игравшая в составе «Уралочки-НТМК», стала мамой. Об этом сообщил муж спортсменки Михаил Мукасей.

У Екатерины Гамовой родился мальчик. Это первый ребенок спортсменки. По словам мужа волейболистки, роды прошли хорошо. «Будем готовить будущего игрока для сборной России по волейболу», — рассказал Мукасей РБК.

Екатерина Гамова родилась в Челябинске, с 2000 по 2003 год играла в составе «Уралочки-НТМК». В 2006 и 2010 в составе сборной России по волейболу стала чемпионкой мира. В 2016 году завершила игровую карьеру.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Екатерина Гамова раскритиковала присвоение званий заслуженных мастеров спорта игрокам российской сборной по футболу. Она отметила, что «это не претензии к ребятам, это большой вопрос к руководителям российского спорта». Многие пользователи негативно отнеслись к словам спортсменки, а другие разделили ее точку зрения.

Расскажите о новости друзьям
Знаменитости Общество Спорт
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...