Уральская чемпионка Гамова родила сына

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова, игравшая в составе «Уралочки-НТМК», стала мамой. Об этом сообщил муж спортсменки Михаил Мукасей.
У Екатерины Гамовой родился мальчик. Это первый ребенок спортсменки. По словам мужа волейболистки, роды прошли хорошо. «Будем готовить будущего игрока для сборной России по волейболу», — рассказал Мукасей РБК.
Екатерина Гамова родилась в Челябинске, с 2000 по 2003 год играла в составе «Уралочки-НТМК». В 2006 и 2010 в составе сборной России по волейболу стала чемпионкой мира. В 2016 году завершила игровую карьеру.
Ранее «URA.RU» сообщало, что Екатерина Гамова раскритиковала присвоение званий заслуженных мастеров спорта игрокам российской сборной по футболу. Она отметила, что «это не претензии к ребятам, это большой вопрос к руководителям российского спорта». Многие пользователи негативно отнеслись к словам спортсменки, а другие разделили ее точку зрения.