15 сентября 2019

На Украине нацисты пригрозили Зеленскому «новым Холокостом»

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Владимиру Зеленскому угрожают из-за продажи украинской земли иностранцамФото: Официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Неизвестные злоумышленники осквернили монумент в селе Богдановка (Украина), установленный на месте массового убийства представителей еврейского народа. В тексте записки, оставленной рядом с монументом, вандалы угрожают президенту Украины Владимиру Зеленскому.

О происшествии на своей странице в Facebook рассказал директор еврейского комитета в стране Эдуард Долинский. «На месте массового убийства 54 тысяч евреев осквернили памятник. На месте преступления оставили записку в которой упомянули Зеленского, [экс-министра транспорта и политического деятеля] Червоненко и меня», — написал Долинский.

Представитель комитета отметил, в записке речь идет о моратории на продажу украинской земли. Вандалы пригрозили трем указанным людям Холокостом в случае земельной продажи, уточняет RT. Долинский уточнил, что на памятнике нарушители нарисовали свастику.

Инцидент связан с земельной реформой в стране, которая будет предусматривать возможность покупки иностранными гражданами земель сельскохозяйственного назначения. Условием, напоминает агентство Nation News, станет необходимость регистрации юридического лица на Украине и уплата налогов в бюджет государства.

Случай с памятником — не первый на Украине за последнее время. В сентябре этого года вандалы испортили мемориал во Львове, оставив на памятнике надписи и советскую символику, сообщает телеканал 360. Тремя месяцами ранее националисты разрушили также памятник маршалу Победы Георгию Жукову в Харькове.

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