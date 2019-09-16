Власти обсудят тестовый переход на четырехдневную рабочую неделю

На этой неделе в Министерстве труда пройдет совещание, на котором обсудят тестовый переход на четырехдневную рабочую неделю на некоторых предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности. Об этом журналистам рассказал заместитель министра экономического развития Петр Засельский.
«На предприятиях… работники 30—40% времени ничего не делают. Наша задача не в том, чтобы сократить рабочий день, а в том, чтобы они смогли делать его полезным. Вывод о том, нужно сокращать рабочий день или нет, встанет после апробации этих методик на очень большом количестве предприятий», — приводит газета «Известия» слова Засельского.
В нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости», как отмечает издание, входят 266 предприятий из 30 регионов России. По словам чиновника, пилотный проект может быть запущен только в некоторых из них. Конкретных параметров введения четырехдневки пока нет.
Ранее, как напоминает RT, премьер-министр Дмитрий Медведев допустил переход на укороченную рабочую неделю за счет развития современных технологий. Позже он добавил, что это можно сделать «хоть завтра», но лишь для некоторых профессий. Остальным придется долго ждать. Проведенный специалистами сервиса по поиску работы HeadHunter опрос показал, что большинство работодателей высказались против четырехдневки.