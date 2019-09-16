Опубликован рейтинг регионов, в котором указано, какой процент своего бюджета российские семьи тратят на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Среди лидеров по затратам на коммуналку оказался Ямал.
В Ямало-Ненецком автономном округе семьи в среднем тратят на оплату коммунальных услуг 8098 рублей, или 13,5% от всех своих денег. По этому показателю регион занимает в рейтинге 83-е место, уступая только Магаданской области (14%) и Камчатскому краю (15%). Недалеко от Ямала в списке располагается Тюменская область, где россияне тратят на коммуналку 12,1% своего бюджета (4313 рублей).
Меньше всего из уральских регионов за ЖКУ платит Курганская область — 8,9% (2536 рублей). По этому показателю область оказалась на 25-м месте в списке.
От Курганской области достаточно значительно отстает Пермский край, где семьи отдают за коммуналку 9,8% своих денег (3813 рублей). Далее идут Ханты-Мансийский автономный округ (9,9%, 6524 рубля), Свердловская область (10,2%, 4237 рублей) и Челябинская область (10,5%, 3960 рублей).
Меньше всего в России от общего бюджета тратят семьи в Дагестане (4,6%, 2445 рублей) и Ингушетии (4,8%, 2490 рублей).
Рейтинга подготовлен экспертами РИА «Новости».