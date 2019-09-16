Станислав Мошаров (в центре) покидает гордуму Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Спикер гордумы Челябинска Станислав Мошаров публично объявил об отставке. На аппаратном совещании в мэрии он заявил, что на этой неделе сложит полномочия, передает корреспондент «URA.RU».

«Благодарю всех за совместную работу. Отдельное спасибо [мэру] Наталье Петровне [Котовой], которая личным примером показывала, как работать с депутатами, и всегда был положительный результат», — сказал Мошаров.

Политсовет Ленинского районного отделения «Единой России» 11 сентября назвал депутатов, которых делегирует в гордуму. Мошарова среди них не было. «Я сам попросил, чтобы мою фамилию не включали в число тех, кто будет делегирован в гордуму», — заверил он корреспондентов «URA.RU».

Составы семи районных советов в Челябинске — всего 170 депутатов — обновились по итогам выборов 8 сентября. Каждый совет назвал по семь представителей, которые войдут в городскую думу. 17 сентября пройдет региональная конференция «Единой России». На ней будет назван новый спикер гордумы.