Forbes назвал крупнейшие частные компании в России

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Заправка Лукоил. Нижневартовск, флаги, бензин, заправка, нефть, лукойл
«Лукойл» возглавил список российских компаний с самой большой выручкойФото: Александр Елизаров © URA.RU

Forbes опубликовал список самых крупных частных компаний России, в который вошли 200 предприятий. В двадцатку лучших по уровню дохода попали также уральские корпорации.

На первом месте расположилась нефтяная компания «Лукойл», которая была основана в Ханты-Мансийском автономном округе. Выручка компании в 2019 году составила 8036 миллиардов рублей. Одна из крупнейших российских нефтяных и газодобывающих компаний «Сургутнефтегаз» заняла второе место с результатом 1867 миллионов рублей, поднявшись на строчку выше по сравнению с результатами 2018 года.

На шестом месте расположился «НОВАТЭК» (831.8 млрд), который является независимым производителем природного газа в России. После запуска проекта «Ямал СПГ» в 2017 году компания вышла на международный рынок газа. Восьмое место досталось сталелитейной компании «НЛМК» (756.7 млрд). Один из заводов компании находится в Свердловской области и производит арматурный прокат. 11-е место отошло компании РУСАЛ (645.8 млрд), занимающейся производством алюминия и глинозема. Заводы компании расположены по всей России, в том числе на Урале. В Свердловской области работает «Уральский алюминиевый завод».

На 13-м месте расположилась нефтехимическая компания «СИБУР» (568.7 млрд). Одно из предприятий холдинга по переработке углеводородного сырья базируется в Тобольске. 16-е место занял Магнитогорский металлургический комбинат, расположенный в Челябинской области (516 млрд). Двадцатку замыкает компания «Т Плюс» (372.7 млрд), работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Компания стабильно поставляет тепло в дома жителей Екатеринбурга.

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