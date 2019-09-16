Курганцы опасаются, что в пробках им придется стоять не менее года (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Многие жители Кургана 16 сентября опоздали на работу из-за пробок, причиной которых стал закрытый на реконструкцию путепровод по проспекту Машиностроителей, известный в городе как мост ЖБИ. Проблемой с «URA.RU» поделились попавшие в пробку читатели.

Заложниками ситуации стали жители Заозерного — самого крупного района Кургана, где проживает треть населения города, и некоторых других микрорайонов. «Еду уже 30 минут. Даже не смог выехать из Рябково», — рассказал один из собеседников агентства. «Автобусы едут очень медленно. Все пассажиры возмущаются, что опоздали на работу», — подтвердил другой курганец. Проблемой горожане делятся и в соцсетях. «Работаю на КМЗ, опоздала половина завода», — рассказала пользователь Любовь Хмарова. «Опоздала на работу с учетом того, что вышла на 30 минут раньше». Жители опасаются, что вечером вновь попадут в большую пробку, и ситуация может затянуться на два года, пока не откроют новый мост.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробки образовались на проспекте Голикова и улицах Бурова-Петрова и Промышленная, где средняя скорость составляет от 2 до 5 км/ч. «Жалоб, действительно, очень много. На месте дежурят несколько нарядов сотрудников ДПС», — рассказали «URA.RU» в городском отделении ГИБДД. Сейчас в ведомстве решают, как можно исправить ситуацию.

Проспект Машиностроителей закрыт с 15 сентября из-за реконструкции моста ЖБИ, который представлял опасность для автомобилей и пешеходов. По плану завершить ремонт должны до декабря 2021 года, однако подрядчики намерены окончить работы уже в 2020 году. Власти Кургана еще в конце 2018 года предупреждали о возможных пробках и заранее извинялись перед жителями города за временные неудобства.