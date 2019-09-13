Проректор крупнейшего на Урале вуза станет вторым лицом Челябинска

Андрей Шмидт имеет шансы возглавить гордуму Челябинска Фото: Кондрат Александров © URA.RU

Наибольшие шансы возглавить гордуму Челябинска у действующего вице-спикера, проректора ЮУрГУ Андрея Шмидта. Его кандидатура проходит согласование в мэрии и правительстве региона, сообщил «URA.RU» высокопоставленный источник.

«Шмидт — компромиссная фигура. Он одинаково равноудален от основных челябинских кланов. Есть только одна проблема — сам он хочет остаться в ЮУрГУ, поскольку рассматривается в качестве преемника ректора Александра Шестакова», — добавил ньюсмейкер. Шмидт не ответил на звонок корреспондента «URA.RU».

Андрей Шмидт родился в 1974 году в Челябинске. В 1996 году с отличием окончил энергетический факультет Челябинского государственного технического университета (ныне — ЮУрГУ). В 2000 году с отличием окончил ЮУрГУ по специальности «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)» и очную аспирантуру. В 2006 году назначен начальником управления по внеучебной работе вуза. В 2012 году избран завкафедрой «Экономика и менеджмент сервиса». В 2013 году защитил докторскую диссертацию, стал доктором экономических наук. С 2013 года — проректор по учебной работе.