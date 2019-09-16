Новым политическим вице-губернатором Челябинской области станет бывший сослуживец Текслера

Алексней Теклер принял решение по «политическому» заместителю Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Новая власть в Челябинской области

Новым политическим вице-губернатором Челябинской области будет назначен Анатолий Векшин, ранее занимавший аналогичную должность в правительстве Мурманской области. Об этом «URA.RU» сообщили собственные источники. С челябинским врио губернатора Анатолием Текслером Векшин знаком со времен работы в «Норильском никеле».

Сам Векшин уже сообщил о том, что покидает Мурманск. «Вот и настал день, когда я прощаюсь с Мурманском и Мурманской областью. Прощаюсь с регионом, где прожил и проработал 7 лет, где многому научился, где получил колоссальный опыт и обрёл верных друзей, — написал он на своей странице в Facebook. — Оглядываясь назад, могу без тени сомнений сказать, что этот этап моей жизни был трудоемким, интересным и счастливым».

Анатолий Векшин уже покинул Мурманск ФОТО: страница Анатолия Векшин в Facebook

Векшин родился 5 июня 1983 года в городе Кемерово. Закончил Московскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция». Работал в ОАО «Горно-металлургическая компания „Норильский никель“», где в свое время работал Текслер. В мае 2012 года занял должность первого заместителя руководителя аппарата правительства Мурманской области, в июле 2013 года был назначен заместителем губернатора Мурманской области.

На должность вице-губернатора по политике Векшин будет назначен после официального вступления Текслера в должность губернатора, которая состоится 20 сентября. Сейчас за эти вопросы отвечает руководитель аппарата Евгений Голицын.

По данным «URA.RU» структура исполнительной власти Челябинской области будет пересмотрена.