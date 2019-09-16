Членам правительства Челябинской области объявили об увольнении

Контракты членов правительства Челябинской области истекут с 20 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Все члены правительства Челябинской области получили уведомления об увольнении. Они уходят в отставку в связи с вступлением с 20 сентября в должность нового губернатора Алексея Текслера, сообщил «URA.RU» высокопоставленный собеседник.

«С 20 сентября после инаугурации Текслера, он официально вступит в должность, а правительство области в полном составе уйдет в отставку. Кто-то получит переназначение на свой пост, а кто-то будет искать новое место работы. Это касается руководителей высшей группы должностей, у которых срочные контракты: вице-губернаторы, министры и их заместители», — отметил собеседник.

Текслер 9 сентября после заседания облизбиркома, на котором были утверждены итоги выборов главы региона, анонсировал изменения структуры правительства и «отдельные кадровые решения». «Будут меняться и отдельные главы муниципалитетов», — подчеркнул он. Что касается кандидатуры члена Совета Федерации РФ от исполнительной власти, то это вопрос также будет решен только после инаугурации. В сенаторскую тройку Текслера вошли депутат Госдумы Валерий Гартунг, председатель Заксобрания области и лидер регионального отделения «Единой России» Владимир Мякуш и омбусдмен Маргарита Павлова.