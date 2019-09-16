Актер сериала «Моя прекрасная няня» высказался о болезни Заворотнюк

Актер Борис Смолкин, сыгравший дворецкого Константина в сериале «Моя прекрасная няня», прокомментировал болезнь Анастасии Заворотнюк. По словам артиста, о состоянии бывшей коллеги он узнал из СМИ.
«Это какой-то ужас, я даже не понимаю, как такое может быть вообще… Вроде бы всем миром ищут какое-то лекарство от этого», — приводит слова Смолкина издание Teleprogramma.pro. По словам актера, Заворотнюк никогда не говорила о возможных проблемах со здоровьем. Во время съемок сериала, длившегося несколько лет, у них были приятельские отношения.
Сериал «Моя прекрасная няня» выходил с 2004 по 2009 год. Анастасия Заворотнюк исполнила там главную роль — няню в семье Шаталиных. Борис Смолкин сыграл дворецкого этой семьи.
По данным СМИ, у Анастасии Заворотнюк рак мозга. Ранее стало известно, что актриса находится в реанимации. Сегодня появились сообщения, что состояние Заворотнюк резко ухудшилось — у нее начали отказывать органы.