Госдума поддержала введение акцизов на вейпы

Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил введение акцизов на электронные системы доставки никотина — электронные сигареты и вейпы, а также на устройства для нагревания табака (наподобие IQOS). Предполагается, что эти группы товаров будут с 2020 года облагаться налогом 50 рублей за штуку, в дальнейшем акцизы будут проиндексированы.
К 2022 году акцизы для перечисленных товаров будут увеличены до 54 рублей за штуку, передает РИА «Новости». Также проектом закона устанавливаются акцизы для табака, используемого в IQOS: в 2020 году — 6040 рублей за килограмм, в 2021 году — 6282 рубля, в 2022 году — 6534 рубля. Один миллилитр жидкости для «вейпа» будет обходиться производителю в 13, 14 и 15 рублей соответственно.
Как писало «URA.RU», ранее в Минздраве заявили о намерении приравнять кальяны и вейпы к электронным сигаретам. По мнению ведомства, их употребление в общественных местах нужно ограничить. В мае прошлого года депутаты Заксобрания Приморского края в первом чтении приняли законопроект об ограничении электронных сигарет и вейпов несовершеннолетним.