Кредитная нагрузка россиян достигла пика

Кредитная нагрузка россиян в большинстве регионов страны превысила пиковые значения 2013—2014 годов. Как следует из доклада Банка России о денежно-кредитной политике, высокая кредитная нагрузка сдерживает рост кредитования.
«Рост кредитования населения сдерживается высокой кредитной нагрузкой, которая в 75% регионов уже превысила пик 2013—2014 годов», — говорится в отчете. Также в ЦБ отмечают, что средний прирост закредитованности по регионам в июле — от 15% до 27-28% в годовом сопоставлении.
Одними из регионов-лидеров по росту кредитной нагрузки, несмотря на некоторое замедление, остаются Крым и Севастополь — 65% и 81% соответственно. Специалисты объясняют это тем, что рост потребительского кредитования в этих субъектах РФ носит догоняющий характер.
Как писало «URA.RU», в октябре вступят в силу новые правила Центробанка. Отныне все кредитные организации, включая компании, выдающие микрозаймы, при рассмотрении заявок на кредиты должны будут учитывать предельную долговую нагрузку на клиентов — отношение суммы всех платежей по кредитам за один месяц к заработку потребителя.