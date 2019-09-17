Россиянам разрешат не устанавливать в квартирах счетчики на тепло

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поддержала предложение об отмене обязательной установки счетчиков тепла в новостройках. В ведомстве Игоря Артемьева полагают, что сегодняшняя ситуация похожа на навязывание гражданам определенных услуг.
«Необходима не обязательная установка счетчиков, а оснащение домов системами автоматического регулирования потребления тепла в зависимости от изменения температуры наружного воздуха и развитие института энергосервисных контрактов», — рассказал «Известиям» замглавы ФАС Виталий Королев. В Федеральной антимонопольной службе считают, что один из недостатков обязательной установки счетчиков в новостройках — невозможность абсолютного контроля потребления тепловой энергии внутри помещений в многоквартирном доме.
Норма об обязательных счетчиках действует с 2012 года. С этого момента некоторые представители власти, депутаты о общественники не раз пытались инициировать ее отмену, однако успеха никому из них добиться не удалось.
Более того, в июне российские власти обсуждали кардинально противоположную инициативу. Тогда Минэкономразвития РФ предложило обязать россиян устанавливать в квартирах индивидуальные приборы учета тепла. Данная инициатива прозвучала на заседании комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по ЖКХ. Ведомство Максима Орешкина считает необходимым не только не отменять обязательную установку счетчиков на тепло в новостройках, но и выступает с инициативой распространить ее и на вторичный рынок недвижимости.