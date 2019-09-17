Скабеева посмеялась над «обрядом изгнания бесов» из Жириновского

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча кандидата в президенты России Владимира Жириновского со студентами УрФУ. Екатеринбург , портрет, жириновский владимир, жест рукой
Владимиру Жириновскому ямальские шаманы провели «обряд очищения»Фото: Анна Майорова © URA.RU

Телеведущая Ольга Скабеева высмеяла лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. Журналистка посчитала забавным то, что ямальские шаманы провели ему «обряд изгнания бесов».

«Страшно интересно, как он теперь — без бесов и порчи», — написала Скабеева в своем telegram-канале. Она добавила, что ждет к себе на программу «просветленного» Жириновского.

Обряд очищения лидер партии ЛДПР прошел в столичном парке «Зарядье». Он попросил ямальских шаманов «снять с него недельный стресс и порчу», а после ритуала поблагодарил их за чувство облегчения.

Расскажите о новости друзьям
Знаменитости Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...