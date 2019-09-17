Скабеева посмеялась над «обрядом изгнания бесов» из Жириновского

Владимиру Жириновскому ямальские шаманы провели «обряд очищения»
Телеведущая Ольга Скабеева высмеяла лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. Журналистка посчитала забавным то, что ямальские шаманы провели ему «обряд изгнания бесов».
«Страшно интересно, как он теперь — без бесов и порчи», — написала Скабеева в своем telegram-канале. Она добавила, что ждет к себе на программу «просветленного» Жириновского.
Обряд очищения лидер партии ЛДПР прошел в столичном парке «Зарядье». Он попросил ямальских шаманов «снять с него недельный стресс и порчу», а после ритуала поблагодарил их за чувство облегчения.