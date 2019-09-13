Ямальские шаманы сняли порчу с лидера российских либерал-демократов Владимира Жириновского. Видеозапись процесса была опубликована в его официальном telegram-канале. Председатель парламентской партии ЛДПР приехал в парк «Зарядье» 13 сентября на открытие четвертого фестиваля Русского географического общества.
На кадрах видно, как лидер ЛДПР сначала сам пробует сыграть на бубне. После того, как он несколько раз ударил в инструмент, представители делегации от Ямала предлагают Жириновскому провести очищающий обряд. «Давайте, всю порчу снимите, стресс недельный снимите!» — говорит на видео Жириновский.
Четвертый фестиваль Русского географического общества проходит в столичном парке «Зарядье» с 13 по 22 сентября. Посетители смогут познакомиться с разнообразной природой России и культурным достоянием народов страны. На территории парка установлены различные инсталляции, среди которых — ямальский чум. Посетители фестиваля могут принять участие в различных мастер-классах, а также сделать сувениры из кости оленя и лося.
Видео: telegram-канал Владимира Жириновского