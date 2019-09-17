Отчим Кокорина задавил журналиста у колонии, откуда выпустят скандальных футболистов. ФОТО, ВИДЕО

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Суд над Мамаевым Павлом и Кокориным Александром. Москва, кокорин александр
Александр Кокорин невольно стал причиной еще одного происшествияФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Скандалы с футболистами Кокориным и Мамаевым

Отчим Александра Кокорина Кирилл Логинов наехал на журналиста Life возле ИК в Алексеевке Белгородской области. 17 сентября оттуда освободят футболистов, осужденных за избиение чиновников в Москве.

«Автомобиль, который совершил наезд на журналиста, принадлежит Кириллу Логинову, отчиму и агенту Александра Кокорина. За рулем находился сам Логинов», — передает telegram-канал «Подъем».

Пострадавший, к которому позже приехала скорая помощь, объяснил, что подошел к машине, чтобы посмотреть, кто прибыл к ИК. В это время водитель резко сдал назад и «проехался по ногам», сказал представитель СМИ. Он отметил, что будет подавать в суд на Логинова. Врачи подозревают перелом пальца ноги. Сейчас на месте работает сотрудник ДПС, который выясняет обстоятельства происшествия.

Футболисты отбывали наказание за совершенное осенью 2018 года нападение на чиновника Минпромторга РФ Дениса Пака, гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина и водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука. В мае московский суд приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии, а Мамаева к одному году и пяти месяцам лишения свободы. К тому времени они находились в СИЗО более семи месяцев. В начале августа спортсмены подали ходатайство об УДО, которое было удовлетворено, напоминают «Дни.ру».

Пострадавший журналист в голубом пуловере находится сзади авто
Фото: telegram-канал «Подъем»

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