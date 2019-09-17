Генконсул США в Екатеринбурге озвучила свои планы на Урал и Сибирь. ВИДЕО

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Приезд Эмили Сторроу. Екатеринбург, стрроу эмили, сторроу эми
Новый генконсул США в Екатеринбурге Эми Сторроу отправится в путешествие по городам УрФОФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новый генеральный консул США в Екатеринбурге Эми Сторроу отправится в путешествие по городам Урала и Западной Сибири. Видеозапись с планами американки появилась в официальной группе диппредставительства.

«Я планирую путешествовать по Уралу и Западной Сибири и встречаться с вами. Я хочу говорить с вами и слушать вас. Я верю, что это главный пусть к крепким связям между людьми. Поэтому до встречи в Перми, Омске, Кургане, Екатеринбурге, Салехарде, Тобольске и в других больших и малых городах нашего округа», — сообщила в ролике Сторроу.

Она также рассказала, что все ее знания о России она почерпнула из книг. Генконсул попросила жителей написать ей в комментариях под видеозаписью, какие произведения литературы ей следует еще прочитать.

Эми Сторроу приехала в Екатеринбург 5 сентября. Она сменила бывшего генконсула США в Екатеринбурге Пола Картера, полномочия которого истекли этим летом.

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