Новый генеральный консул США в Екатеринбурге Эми Сторроу отправится в путешествие по городам Урала и Западной Сибири. Видеозапись с планами американки появилась в официальной группе диппредставительства.
«Я планирую путешествовать по Уралу и Западной Сибири и встречаться с вами. Я хочу говорить с вами и слушать вас. Я верю, что это главный пусть к крепким связям между людьми. Поэтому до встречи в Перми, Омске, Кургане, Екатеринбурге, Салехарде, Тобольске и в других больших и малых городах нашего округа», — сообщила в ролике Сторроу.
Она также рассказала, что все ее знания о России она почерпнула из книг. Генконсул попросила жителей написать ей в комментариях под видеозаписью, какие произведения литературы ей следует еще прочитать.
Эми Сторроу приехала в Екатеринбург 5 сентября. Она сменила бывшего генконсула США в Екатеринбурге Пола Картера, полномочия которого истекли этим летом.