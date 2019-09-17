Соловьев назвал свадьбу Собчак и Богомолова «шоу фриков»

Телеведущий Владимир Соловьев назвал свадьбу журналистки Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова «шоу фриков», подчеркнув, что ничего другого «ждать было нельзя». С таким заявлением Соловьев выступил в программе «Полный контакт».
«А чего еще вы ждали от этих людей? Благочестия? Хорошего вкуса?» — задался вопросами Соловьев, при этом самостоятельно отвечая, что, если «взяли фриков, получаешь шоу фриков».
Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова состоялась 13 сентября в Москве. К Грибоедовскому ЗАГСу молодожены приехали на катафалке, украшенном надписью «Пока смерть не разлучит нас», напоминает «Национальная служба новостей». Позже Ксения Собчак похвасталась подарками и пожаловалась на похмелье после торжества, передает «Утро.ру».