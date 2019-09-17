Новый запрет на алкоголь оставит без работы десятки тысяч россиян

Закон о запрете продажи алкоголя в заведениях с залом обслуживания до 20 квадратных метров оставит без работы десятки тысяч россиян. Об этом «URA.RU» заявил старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков.
«Это бредовый закон, который чреват закрытием примерно десяти тысяч предприятий малого бизнеса и [увольнением] десятков тысяч занятых в них людей», — сказал Жаворонков. Он напомнил, что авторы инициативы считают, что маленькие заведения нужно закрывать, потому что они производят шум. «Но если так рассуждать, то чем больше ресторанчик, тем больше посетителей и шума. Тогда надо запрещать большие рестораны», — отметил экономист.
«У нас страна многоквартирных домов, и значительная доля заведений находится в таких домах. Это не вина бизнеса, а следствие советской застройки», — заявил эксперт и выразил надежду, что законопроект отложат или изменят ко второму чтению.
Ранее сообщалось, что законопроект разработала группа депутатов-единороссов, напоминает «Национальная служба новостей». Инициативу с пометкой «доработать» поддержали в правительстве. 18 сентября проект рассмотрит комитет Госдумы по экономической политике.
Член комитета Валерий Гартунг сказал «URA.RU», что пока не знакомился с документом, так как только приехал из командировки. Взять комментарий у председателя комитета Сергея Жигарева пока не удалось. Он не ответил на звонок. Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов сказал агентству, что не знаком с инициативой.