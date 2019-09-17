Лена Ленина раскрыла подробности последней переписки с Заворотнюк

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Лена Ленина призналась, что не знала о болезни актрисыФото: Елена Бочарова / wikipedia.org / CC BY-SA 3.0
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Анастасия Заворотнюк тяжело больна

Писательница и телеведущая Лена Ленина рассказала о своей последней переписке с актрисой Анастасией Заворотнюк. Подробности беседы она опубликовала в своем профиле в Instagram.

По воспоминаниям Лениной, свое последнее сообщение Заворотнюк она отправила в день рождения актрисы, 3 апреля. Тогда телеведущая написала, что подарит Заворотнюк «мебельный подарок», однако это сообщение все еще не прочитано. «Скорее всего, она была уже больна», — предположила Лена Ленина.

Писательница также добавила, что ей хотелось бы верить, что слухи о болезни актрисы являются выдумками журналистов, но Заворотнюк молчит слишком долго, «из-за чего становится страшно». О болезни своей приятельницы Ленина не знала. Ранее она опубликовала пост, в котором поделилась переживаниями о судьбе Заворотнюк.

Информация о тяжелом состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк появилась в СМИ 13 сентября. Сейчас актриса находится в коме, на фоне рака мозга у нее развились пневмония и полиорганная недостаточность, пишет «Утро.ру».

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Нашла нашу последнюю с Настей переписку в Вотсапе((( Это был ее День рождения 3-го апреля этого года))) Я написала, что дарю ей мебельный подарок, но она даже не прочла(((( Я тогда подумала, как же Настя решилась сменить такой крутой номер с кучей восьмерок ((( Но, скорее всего, она была уже больна((( Я хотела бы верить, что весь этот ужас - выдумки журналистов, но она так долго молчит, что я боюсь(((( Мы ничего не знали(((( Мы так близки бываем с любимыми приятельницами, но в суматохе дней иногда так отдаляемся, что не замечаем, что что-то страшное произошло! Я хочу, чтобы случилось чудо! Я не верю в чудеса, но в это хочу верить! Всем любящим Настеньку сейчас это чудо просто необходимо! Смилуйся, Господь!

Публикация от Лена Ленина (@lenaleninaofficial)

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