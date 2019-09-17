Лена Ленина раскрыла подробности последней переписки с Заворотнюк

Писательница и телеведущая Лена Ленина рассказала о своей последней переписке с актрисой Анастасией Заворотнюк. Подробности беседы она опубликовала в своем профиле в Instagram.
По воспоминаниям Лениной, свое последнее сообщение Заворотнюк она отправила в день рождения актрисы, 3 апреля. Тогда телеведущая написала, что подарит Заворотнюк «мебельный подарок», однако это сообщение все еще не прочитано. «Скорее всего, она была уже больна», — предположила Лена Ленина.
Писательница также добавила, что ей хотелось бы верить, что слухи о болезни актрисы являются выдумками журналистов, но Заворотнюк молчит слишком долго, «из-за чего становится страшно». О болезни своей приятельницы Ленина не знала. Ранее она опубликовала пост, в котором поделилась переживаниями о судьбе Заворотнюк.
Информация о тяжелом состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк появилась в СМИ 13 сентября. Сейчас актриса находится в коме, на фоне рака мозга у нее развились пневмония и полиорганная недостаточность, пишет «Утро.ру».