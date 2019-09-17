На уральском заводе, где хотят поставить эксперимент с «четырехдневкой», выступили против реформы

На предприятиях не хотят внедрять эксперимент Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Переход на четырехдневную рабочую неделю

Руководство завода «Спецагрегат», расположенного в Миассе Челябинской области, пока не получало никаких вводных от Минтруда РФ по переходу на четырехдневную рабочую неделю. О том, что предприятие попадает под такой эксперимент, производственники узнали из СМИ, сообщил «URA.RU» директор завода, депутат горсобрания Евгений Субачев. Он также выступил против подобных нововведений.

«Никаких решений к нам не поступало. Я, конечно, за увеличение производительности труда, но оно не должно быть связано с уменьшением рабочего времени. Поэтому против такого перехода, — отметил Евгений Субачев. — Мы не может сейчас поменять и график работы, у нас заложена пятидневная рабочая неделя. Само предприятие полностью загружено, работаем по госзаказу. Кроме того, у нас на производстве есть и непрерывный рабочий цикл для ряда сотрудников. Если у работника будет выбор работать меньше, только четыре дня в неделю, при этом получать как всегда или работать в прежнем режиме, получая больше, он, конечно, выберет тот порядок, что сложился десятилетиями».

Завод «Спецагрегат», производящий автомобильную спецтехнику, включен в список предприятий, где может быть поставлен эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю. В Министерстве труда РФ пройдет совещание, на котором обсудят тестовый переход на «четырехдневку».

В «Опоре России» уже заявили, что для перевода российских заводов на новый график придется полностью поменять Трудовой кодекс РФ.