Ульяновская чиновница извинилась за селфи в «нефтяной» ванне

Советница губернатора Ульяновской области Светлана Опенышева попросила прощения у тех, кого возмутила ее фотография в «шоколадной» ванне на отдыхе в Азербайджане.
«Дорогие друзья. Хочу публично принести свои извинения тем, кого оскорбил или возмутил мой пост», — цитирует РИА «Новости» Опенышеву. Она добавила, что не хотела задевать чьих-либо чувств, и призналась, что сожалеет о снимке. По словам чиновницы, она лишь хотела поделиться впечатлениями о «замечательном и недорогом отдыхе» в Азербайджане, но выбрала «неподобающую» форму.
Как писало «URA.RU», Опенышева вызвала недоумение у главы Ульяновской области Сергея Морозова после публикации селфи в «шоколадной» ванне, которую приняла во время недорогого отдыха. Морозов поручил провести проверку в отношении своей советницы по IT-сфере, передает агентство Nation News. За смелый снимок чиновницу могут уволить, отмечает VSE42.Ru.
Светлана Опенышева — возглавляет областное учреждение «Правительство для граждан» и является советником губернатора Ульяновской области. Она занимается политикой с 2001 года.