Будущее самого известного памятника Тюмени зависит от военных

Известный в Тюмени памятник культуры «Круглая баня», ставший в свое время предметом спора между местными властями и активными горожанами, будет сохранен в качестве арт-пространства. Возможно, к нему будет присоединена территория «Гостиного двора», в котором сейчас располагается военный комиссариат Тюменской области. Об этом глава города Руслан Кухарук сообщил журналистам на Тюменском нефтегазовом форуме.
«Решение по „Круглой бане“ было принято губернатором Тюменской области Александром Моором. Это пространство будет использоваться молодежью, общественными организациями, на ее территории можно будет проводить встречи и выставки», — отметил Кухарук.
Решение по комплексу «Гостиный двор», находящемуся на ул. Республики, 2, зависит не от городских властей, отметил глава Тюмени. Этот комплекс принадлежит Министерству обороны. Здание было отсужено у администрации в 2018 году — тогда областной комиссариат заставляли провести реставрацию, как положено по договору. Ранее «URA.RU» сообщало, что военные собрались переехать здания, которое находится в аварийном состоянии. «Было бы неплохо объединить эти две территории и сделать единое пространство», — отметил Кухарук.
«Круглая баня» — один из трех сохранившихся образцов советского конструктивизма круглого формата в России и, пожалуй, самый известный памятник в Тюмени. Ранее горожане предлагались вернуть зданию статус бани, либо организовать там обсерваторию. Конкретного проекта по реставрации памятника культуры пока нет.