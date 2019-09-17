Раскопки под Брянском ведутся с 1993 года Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Российские ученые обнаружили в Брянской области кости мамонтов и кострища, которые говорят о том, что на этом месте было древнее святилище. Археологи нашли артефакт, аналогов которого ранее не находили, сообщает пресс-служба Института археологии РАН.

«Экспедиция Института археологии РАН обнаружила на палеолитической стоянке Хотылево-2 в окрестностях Брянска следы священного места племен, обитавших здесь 23 тысячи лет назад», — приводит слова пресс-службы ТАСС. По данным археологов, найденные артефакты говорят о том, что на площадке проводились ритуалы и обряды.

«Нам известны ритуалы, сопровождающие празднование удачной охоты: охотник, убивший зверя, должен был принести жертву, чтобы умилостивить духа зверя и обеспечить продолжение его рода», — рассказал руководитель экспедиции Константин Каврилов. По его словам, все указывает на то, что подобные обряда с ритуальными трапезами могли проводиться в Хотылево-2.

Ученые занимаются раскопками под Брянском с 1993 года. Стоянка Хотылево-2 относится к верхнему палеолиту. Радиоуглеродный возраст артефактов составляет порядка 20-28 тысяч лет до нашей эры. В это время в Восточной Европе уже не было ледников, на равнине располагались лесостепи, где обитали мамонты, северные олени, бурые медведи и пещерные львы.

Предки людей совершали ритуалы под Брянском 28 тысяч лет назад

Фото: archaeolog.ru