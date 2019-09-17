У женщины, ставшей инвалидом из-за пожара в «Хромой лошади», появился шанс встать на ноги

У пострадавшей от пожара в пермском клубе «Хромая лошадь» 31-летней Ирины Пекарской, которая уже десять лет прикована к кровати, появился шанс встать на ноги. Бизнесмен из Перми, пожелавший остаться неизвестным, нашел аппарат, который работает по методу электротерапии.
«Я общался с врачами, и они сказали, что шанс есть, 50 на 50», — приводит его слова газета «Комсомольская правда». Предприниматель отметил, что нашел аппарат в интернете. Он связался с производителем в Белгородской области, чтобы приобрести устройство. Однако, узнав об истории Пекарской, изготовитель решил предоставить прибор бесплатно.
Стоимость аппарата составляет пять тысяч рублей. По словам производителя устройство при помощи электроимпульсов лечит даже тяжелые болезни и у него нет побочных эффектов. Брат и мама пострадавшей от пожара женщины заявили, что готовы рассмотреть такую возможность лечения.
Пожар в пермском клубе «Хромая лошадь» произошел 5 декабря 2009 года. Причиной стало нарушение правил пожарной безопасности. Ирина Пекарская получила тяжелое токсическое поражение мозга. Она не может самостоятельно говорить и двигаться. Однако узнает своих близких. В 2018 году Пекарская впервые после пожара увидела своих сыновей, которых до этого не пускали к матери за-за ее тяжелого состояния. Врачи недавно заявили, что женщина уже никогда не сможет встать на ноги.