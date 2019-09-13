Наследие куратора екатеринбургской культуры шокировало коллег

Отставку чиновницы обсуждали с начала года, но для мэра ее решение стало неожиданным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В пятницу, 13 сентября, Татьяна Ярошевская отработает последний день на посту начальника управления культуры администрации Екатеринбурга. Вышестоящее руководство в городе и области уже потирает руки: уходит «кость в горле» — амбициозный профессионал, имевший все основания смотреть на них с вызовом, нередко подававший себя эпатажно и высказывавший мнение, альтернативное их собственному. За 15 лет она обеспечила уровень начального художественного образования, на который ориентируются другие города страны, запустила в городе федеральные и международные проекты. Отсутствие понимания по сменщику чиновника ставит вопрос о сохранении достижений.

В системе детских школ искусств Екатеринбурга 37 учреждений в разных концах города, они работают в тесной связи — директора постоянно участвуют в общих совещаниях, ученики — общегородских фестивалях. Конкурс на популярные направления в 2019 году — вокал, фортепиано, художественное отделение — до 18 человек на место.

Кураторы культуры из других городов ориентируются на опыт Екатеринбурга Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«Мы воспринимаем это, как само собой разумеющееся, но мало в каких городах России есть такое количество детских творческих школ разных направлений: музыкальных, художественных и так далее. В Екатеринбурге система развита очень хорошо, и это заслуга Ярошевской», — считает источник «URA.RU» в отрасли.

Созданная управлением культуры в 2007 году программа развития школ искусств «Талантливые дети — талантливый город», победила на двух федеральных конкурсах, а ее финансирование увеличивалось каждый год усилиями Ярошевской. Для сравнения: в 2014 году бюджет составлял 467 миллионов рублей, в 2018-м — 699 млн, рассказали «URA.RU» в управлении культуры. Школы учатся зарабатывать самостоятельно: в 2017 году внебюджетные доходы превысили 170 млн рублей.

Для многих детей, которые ходили в школу искусств, хобби становится профессией Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Директора школ признают, отрасль удалось сохранить и развивать именно за счет серьезного финансирования из муниципального бюджета. «Нашей сфере [за последние годы] стали уделять больше внимания — это чувствуется. Я могу сравнивать, что было в 90-е годы, и что сейчас. И финансирование больше, и уровень оплаты труда преподавателей выходит на более достойный уровень», — рассказала «URA.RU» директор музыкальной школы имени Мусоргского Светлана Соловьева. Ресурсы позволили выстроить систему анализа работ всех школ искусств, аналогов которой нет в других регионах нет, подчеркивает Соловьева.

Директор студии «Арт-Этюд» Анастасия Семенова подчеркивает, что начальное звено художественного образования в Екатеринбурге сильно развито даже по сравнению с Москвой, выпускники добиваются успеха на федеральном уровне: «Например, один из оркестрантов Вики Цыгановой — блестящий балалаечник и директор одной из школ в Москве, ему всего 27 лет. Также у нас учился сын композитора Александра Пантыкина — у него своя звукозаписывающая студия», — рассказала директор гимназии.

В 2017 году Минкульт РФ зафиксировал тенденцию закрытия творческих школ в ряде регионов страны. В Екатеринбурге такой проблемы нет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбургских деятелей культуры и их кураторов от администрации заметили на культурном форуме в Санкт-Петербурге в 2017 году. На тот момент еще министр культуры Красноярского края Елена Мироненко (ныне глава координационного совета по туризму Сибирского федерального округа при Минкультуры РФ) лично пригласила екатеринбуржцев поделиться опытом с культурными деятелями своего региона. Предложенный Ярошевской проект «Дни Екатеринбурга в Севастополе» поддержал и одобрил губернатор (до 11 июля 2019 года) Дмитрий Овсянников.

«Очень трудно сказать, что будет после ухода Ярошевской, поскольку при попытке переделать сферу неизбежны негативные тенденции», — отметил один из источников агентства.

По информации «URA.RU», Ярошевская предложила кандидата на свою должность — директора ЦК «Урал» Илью Маркова. Другой собеседник обращает внимание, что пост может занять заместитель начальника управления Елена Трофимова или замдиректора свердловского мультимедийного парка «Россия — Моя история» Андрей Зуев. Последний считается протеже спикера думы Екатеринбурга Игоря Володина. Своих кандидатов могут предложить также вице-губернатор Свердловской области Павел Креков (в прошлом он возглавлял областной минкульт) и министр культуры региона Светлана Учайкина.

«URA.RU» сообщило об отставке начальника управления культуры Екатеринбурга Татьяны Ярошевской 26 сентября, позже в то же день чиновник подтвердила свой уход на странице в Facebook: «Ухожу с этого поста по собственной воле и с чувством выполненного долга». Сама Ярошевская стала директором Московского художественного академического театра (МХАТ) имени Максима Горького. Худрук театра Эдуард Бояков 30 августа представил ее труппе.