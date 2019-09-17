Андрей Косилов выступил на «Агрофоруме-2019» в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием бывшего челябинского вице-губернатора Андрея Косилова

Бывший вице-губернатор Челябинской области Андрей Косилов, ныне возглавляющий агрохолдинг «Равис», принял участие в совещании с участием полпреда президента в УрФО Николая Цуканова. Мероприятие прошло 17 сентября в рамках выставки «Агрофорум-2019». Для экс-чиновника это стало первым появлением на публике с момента ДТП с его участием, в котором пострадали три жителя Екатеринбурга.

Ранее Косилов, которому также потребовалась помощь врачей, уже бывал на совещаниях в Челябинске, где собирали представителей агропрома. Однако эти мероприятия были непубличными.

Сам экс-чиновник заявляет, что совершил ДТП не на встречной, а на своей полосе — уже после обгона впереди идущего автомобиля. В машине, с которой столкнулась 28 июля иномарка бывшего вице-губернатора, находились жители Екатеринбурга. Двое из трех пострадавших уже выписаны из больницы, а девушка остается в реанимации областной больницы в Челябинске. Врачи отмечают положительную динамику в ее состоянии.

После произошедшего Косилов исчез из публичного поля, в том числе перестал быть «лицом» и голосом агрохолдинга в медиа. Рекламные ролики с его участием стали снимать с эфира и заменять другими, поскольку после резонансной аварии они начали вызывать отторжение у аудитории.