Прокуратура нанесла новый удар по похоронному синдикату в Магнитогорске

Силовики завели дело на главного участника рынка похоронных услуг в Магнитогорске Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Прокуратура Орджоникидзевского района инициировала возбуждение административного дела на директора муниципального предприятия «Комбинат похоронно-ритуальных услуг» Евгения Могулевца за заключение контракта с аффилированным ему ООО «Евросервис». КПРУ без конкурса заключила договоры с фирмой, попытавшись обойти закон, говорится в письме надзорного ведомства (имеется в распоряжении «URA.RU»).

Руководитель НП «Профессиональное похоронное объединение» Сергей Яковенко, по обращению которого проводилась проверка, подтвердил факт возбуждения дела. «Это уже не первое нарушение, допущенное КПРУ. Махинации на рынке ритуальных услуг Магнитогорска уже привели к возбуждению уголовного дела. На днях УФАС начинает внеплановую проверку соблюдения законодательства о контрактной системе», — сказал эксперт.

Согласно материалам прокурорской проверки, до начала текущего года КПРУ арендовал девять катафалков за 5,5 млн рублей. Однако затем муниципальное предприятие стало заключать краткосрочные договоры на каждую машину отдельно, поскольку для заключения контракта стоимостью до 100 тыс. рублей не требуется проводить конкурс. «Данные договоры фактически образуют единую сделку, искусственно раздробленную», — говорится в материалах прокуратуры.

Магнитогорские похоронщики не раз обращались с заявлениями о фактической монополии на рынке похоронных услуг, созданной Могулевцем с аффилированными ему фирмами. Одно из таких завершилось возбуждением уголовного дела.