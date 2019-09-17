Польза создания единой базы данных россиян вызвала сомнение у эксперта

Создание единого федерального информационного ресурса, содержащего персональные данные россиян, не принесет особой пользы. Об этом в разговоре с корреспондентом «URA.RU» заявил директор Центра IT-исследований и экспертизы РАНХиГС, член рабочей группы по проведению административной реформы по формированию в РФ электронного правительства Михаил Брауде-Золотарев.
«Создание федерального регистра населения — это создание копии агрегированной базы данных, в которой будут собраны сведения из других информационных ресурсов. В архитектурном плане, в плане информационной безопасности, в плане защищенности персональных данных — это повышение рисков и не совсем продуманное решение», — объяснил эксперт. Он отметил, что, если выстроить правильные межведомственные взаимодействия, такой ресурс будет вовсе не нужен.
Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании единого информационного ресурса, содержащего сведения о россиянах. Регистр будет содержать фамилию, имя и отчество гражданина, дату и место его рождения и смерти, пол, СНИЛС, ИНН, семейное положение, родственные связи и другие данные.
Глава профильного комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин рассказал, что инициатива должна снизить объем документооборота между ведомствами, передает «