Евгений Петросян не публикует совместные снимки со своей помощницей Евгений Петросян, Instagram

Юморист Евгений Петросян и его предполагаемая возлюбленная, 30-летняя помощница Татьяна Брухунова отправились праздновать день рождения комика в Париж. Это следует из фотографий, которые они опубликовали на своих страницах в Instagram.

«Ни Петросян, ни Брухунова не публикуют совместные фотографии, однако на их страничках появляются снимки из одних и тех же точек Парижа», — передает сайт argumenti.ru. Судя по снимкам, 74-летний юморист и его молодая помощница гуляют по Елисейским полям, обедают в маленьких ресторанах и даже посетили сад Тюильри.

Ранее СМИ заметили, что Брухунова подписывается в социальных сетях на страницы фотографов новорожденных и аксессуаров для будущих мам и детей. Также на безымянном пальце журналисты помощницы юмориста заметили помолвочное кольцо.