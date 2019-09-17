Петросян и его молодая возлюбленная уехали во Францию. ФОТО

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Евгений Петросян не публикует совместные снимки со своей помощницейЕвгений Петросян, Instagram

Юморист Евгений Петросян и его предполагаемая возлюбленная, 30-летняя помощница Татьяна Брухунова отправились праздновать день рождения комика в Париж. Это следует из фотографий, которые они опубликовали на своих страницах в Instagram.

«Ни Петросян, ни Брухунова не публикуют совместные фотографии, однако на их страничках появляются снимки из одних и тех же точек Парижа», — передает сайт argumenti.ru. Судя по снимкам, 74-летний юморист и его молодая помощница гуляют по Елисейским полям, обедают в маленьких ресторанах и даже посетили сад Тюильри.

Ранее СМИ заметили, что Брухунова подписывается в социальных сетях на страницы фотографов новорожденных и аксессуаров для будущих мам и детей. Также на безымянном пальце журналисты помощницы юмориста заметили помолвочное кольцо.

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Публикация от Tatyana Brukhunova (@bruhunova)

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Репортаж о дне вчерашнем. В городе, который я увидел и не умер. Конечно, я побежал на Монмартр с целью поклониться Великому Собору и увидеть там традиционное многочисленное количество художников, как продающих свои картины, так и рисующих. Но, увы, художников, как будто-то, и не было. Видимо, разогнали. Зато увидел огромное количество неопрятных шаромыжников, которые сновали между толпами туристов, пытаясь им всучить свою продукцию. Поэтому, пришлось побыстрее смотаться оттуда. Вечером сходили на представление в знаменитый Мулен Руж. Представление мне очень понравилось - красочное, бурлящее... это то, что я называю «брызгами шампанского». Очень советую нашим посещать это легендарное место. Я подозревал, что оно эксплуатируется «по накату», и уже утратило былой блеск, но, к счастью, мои подозрения не подтвердились. Я очень рад! Четыре оригинальных номера международного класса, великолепный балет, поражающий своей массовостью, синхроном, красочными богатыми костюмами, талантливой хореографией. За день прошёл 12 километров, так подсчитал телефон. #евгенийпетросян #петросян #народныйартист #париж

Публикация от Евгений Петросян (@petrosyanevgeny)

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