Репетиция выборов 2021 года пройдет в Прикамье

В ближайшее время в краевом парламенте опустеет сразу несколько депутатских кресел Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Довыборы депутатов Пермского краевого парламента по трем одномандатным округам станут репетицией избирательной кампании по формированию нового состава законодательного собрания в 2021 году. Источник агентства, знакомый с ситуацией, говорит, что довыборы пройдут уже весной 2020 года.

«Довыборы станут репетицией кампании 2021 для всех оставшихся политических сил региона. Почти во всех округах были конкурентные кампании. Участие в довыборах даст возможность избравшимся кандидатам „застолбить“ для себя округ на 2021 год», — заявила «URA.RU» директор Центра избирательных технологий Людмила Ознобишина.

В ближайшее время в краевом парламенте вакантными могут стать три мандата. Первый — в связи вступлением в законную силу приговора в отношении депутата Егора Заворохина, осужденного на семь лет лишения свободы. Второй — в связи с осуждением депутата Владимира Подкорытова, в случае вступления обвинительного приговора в законную силу. Третий — в связи со смертью депутата Александра Шалаева.

Также может освободиться мандат депутата Ильи Кузьмина, которого обвиняют в заведомо ложном доносе о покушении на самого себя. «Но Кузьмин избирался по партийным спискам и до решения суда еще очень далеко. Поэтому выборов точно не будет», — сообщил «URA.RU» источник, знакомый с ситуацией.