Школьные учителя потребовали освободить осужденных за участие в митингах в Москве

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Визит врио губернатора Шумкова Вадима в Каргапольский район. Курган, учитель, класс, каникулы, школа, пустой класс
Учителя заявили, что не хотят «учить детей лицемерию»Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Столичные учителя в открытом письме потребовали освободить осужденных по «московскому делу». На момент публикации новости письмо подписали 40 московских учителей, среди которых педагоги средних школ, преподаватели ВШЭ и РАНХиГС.

«Мы требуем освободить несправедливо осужденных, прекратить сфабрикованные дела и дать справедливую с точки зрения закона оценку действий тех, кто избивал людей на улицах, арестовывал без вины, давал ложные показания, писал под копирку лживые протоколы, выносил заведомо несправедливые приговоры», — говорится в заявлении.

Учителя пишут, что осужденные являются молодыми людьми — «нашими вчерашними учениками», которые тревожатся о судьбе России. Наказывать их — значит радикализовать протест: «Невозможно одновременно разговаривать со школьниками честно и откровенно о декабристах, о каторге, о ГУЛАГе <…> и при этом делать вид, что ничего не происходит вне классной комнаты, что в стране, где мы все живем, не творится на наших глазах вопиющее беззаконие. Это лицемерие, а мы не хотим учить детей лицемерию»

Летом в Москве проходили митинги из-за недопуска оппозиционных политиков в Мосгордуму. За участие в несанкционированных акциях были арестованы несколько человек, которых обвинили в нарушении закона о собраниях, агрессивном поведении по отношению к полиции и организации массовых беспорядков. Несколько человек уже получили реальные сроки. Среди них 24-летний актер Павел Устинов и программист Константин Котов. Они осуждены на 3,5 и четыре года колонии соответственно.

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