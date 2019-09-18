Россия через 10 лет потеряет лидерство на рынке сжиженного газа

Эксперты считают, что США опередят Россию в сфере производства сжиженного природного газа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Эксперт центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Никос Цафос спрогнозировал, что в битве за потребителей сжиженного природного газа (СПГ) Россия займет лишь третье место, уступив Катару и Америке. Именно эти три страны останутся крупнейшими производителями газового сырья к 2028 году.

Производство СПГ Катаром за десять лет вырастет в полтора раза, что позволит сохранить ему первое место на мировом рынке — 109 млн тонн газа в 2028 году. Америка, в свою очередь, к этому времени увеличит выпуск и экспорт СПГ сразу в пять раз и достигнет результатов в 101 млн тонн газа. Рост произойдет за счет ввода США новых газовых проектов, передает РБК. Россия займет третью строчку в мировом рейтинге, так как за аналогичный срок производство СПГ в стране вырастет в 2,7 раза, что составит около 50 млн тонн. Эксперт учитывал только те проекты, по которым принято инвестрешение.

Однако, как отмечает Цафос, Россия оставит за собой лидерство по общему экспорту газа. В прошлом году было экспортировано 248 млрд кубометров, 25 млрд из которых пришлось на СПГ-кластер. В 2028 году этот показатель увеличится на 50%, до 372 млрд кубометров. По его мнению, благодаря газопроводам «Сила Сибири», «Северный поток-2», «Турецкий поток» и новым СПГ-мощностям, потенциал страны в плане экспорта может многократно вырасти.

На Ямале активно развиваются СПГ-проекты «НОВАТЭКа», такие как «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2». Последний собираются запустить в 2023 году. Его производительность составит 19,8 миллиона тонн газа.