Познер поддержал письмо священников в защиту осужденных по «московскому делу»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция в ТАСС
Владимир Познер пожалел об отсутствии своей подписи в письме священниковФото: Владимир Андреев © URA.RU

Журналист и телеведущий Владимир Познер поддержал письмо 40 священников в защиту осужденных по «московскому делу». Об этом Познер заявил на своем официальном сайте, отметив, что с высказываниями представителей РПЦ он соглашается редко.

«Я не только не нашел ничего, с чем я был бы несогласен, но даже пожалел, что там не было моей подписи», — сказал Познер о письме священников. При этом он отметил, что согласен с мнением представителей РПЦ о том, что тюремное заключение протестующих «не только несправедливо, но является попыткой напугать общество». По мнению Познера, страх всегда был инструментом управления в России, но то, что власть продолжает этим пользоваться во время «якобы демократическое» — абсолютно неприемлемо.

Ранее в РПЦ уже прокомментировали открытое письмо, под которым подписались более 40 священнослужителей Русской православной церкви, Украинской православной церкви (УПЦ) и Белорусской православной церкви (БПЦ), в защиту участников митингов из-за недопуска оппозиционных кандидатов в Мосгордуму. В отношении митингующих возбудили уголовные дела по статьям о массовых беспорядках и о применении насилия к сотрудникам полиции и Росгвардии, несколько человек получили реальные сроки, пишет телеканал 360.

Расскажите о новости друзьям
Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...