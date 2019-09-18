Познер поддержал письмо священников в защиту осужденных по «московскому делу»

Владимир Познер пожалел об отсутствии своей подписи в письме священников Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Журналист и телеведущий Владимир Познер поддержал письмо 40 священников в защиту осужденных по «московскому делу». Об этом Познер заявил на своем официальном сайте, отметив, что с высказываниями представителей РПЦ он соглашается редко.

«Я не только не нашел ничего, с чем я был бы несогласен, но даже пожалел, что там не было моей подписи», — сказал Познер о письме священников. При этом он отметил, что согласен с мнением представителей РПЦ о том, что тюремное заключение протестующих «не только несправедливо, но является попыткой напугать общество». По мнению Познера, страх всегда был инструментом управления в России, но то, что власть продолжает этим пользоваться во время «якобы демократическое» — абсолютно неприемлемо.

Ранее в РПЦ уже прокомментировали открытое письмо, под которым подписались более 40 священнослужителей Русской православной церкви, Украинской православной церкви (УПЦ) и Белорусской православной церкви (БПЦ), в защиту участников митингов из-за недопуска оппозиционных кандидатов в Мосгордуму. В отношении митингующих возбудили уголовные дела по статьям о массовых беспорядках и о применении насилия к сотрудникам полиции и Росгвардии, несколько человек получили реальные сроки, пишет телеканал 360.