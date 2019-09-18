17 сентября 2019

Священники вступились за фигурантов «московского дела». В РПЦ уже отреагировали

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Визит патриарха Кирилла в Храм святой мученицы Татианы. Когалым , вера, религия, православный священник, рука священника, крест, рука с крестом, православие
Церковь должна воспитывать людей, напомнили в РПЦФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Открытое письмо 40 православных священников в защиту осужденных по «московскому делу» является политическим действием, заявил зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

«В России, как и в любой стране <…> есть несправедливо осужденные, но когда из них всех выбирается несколько подсудимых, наиболее известных по СМИ, это политика, а не печалование (в Древней Руси право духовных лиц ходатайствовать за осужденных или опальных — ред.)», — пояснил ТАСС Кипшидзе. Он сказал, что церковь пользуется правом печалования, «в том числе непублично», но священники должны выполнять другую задачу.

По его словам, пастырь призван воспитать неподкупного судью, честного правоохранителя и адвоката. «Эти люди, действуя каждый на своем месте по вере и совести, изменят, насколько это возможно, мир к лучшему», — сказал Кипшидзе.

Ранее портал «Правоcлавие и мир» опубликовал открытое письмо более 40 священнослужителей Русской православной церкви (РПЦ), Украинской православной церкви (УПЦ) и Белорусской православной церкви (БПЦ), напоминает «Царьград». В заявлении священники призвали пересмотреть решения судов, которые назначили тюремные сроки участникам митингов из-за недопуска оппозиционных кандидатов в Мосгордуму.

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