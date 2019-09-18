Церковь должна воспитывать людей, напомнили в РПЦ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Открытое письмо 40 православных священников в защиту осужденных по «московскому делу» является политическим действием, заявил зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

«В России, как и в любой стране <…> есть несправедливо осужденные, но когда из них всех выбирается несколько подсудимых, наиболее известных по СМИ, это политика, а не печалование (в Древней Руси право духовных лиц ходатайствовать за осужденных или опальных — ред.)», — пояснил ТАСС Кипшидзе. Он сказал, что церковь пользуется правом печалования, «в том числе непублично», но священники должны выполнять другую задачу.

По его словам, пастырь призван воспитать неподкупного судью, честного правоохранителя и адвоката. «Эти люди, действуя каждый на своем месте по вере и совести, изменят, насколько это возможно, мир к лучшему», — сказал Кипшидзе.