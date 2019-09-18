Во время следственного эксперимента задержанный показывает, где насиловал девушку Фото: СУ СКР по Свердловской области

Стали известны подробности задержания двух мужчин, обвиняемых в изнасиловании 20-летней девушки. Одного из них опознали по шраму, который остался после того, как преступника пытался задержать очевидец преступления.

«Сыщики уголовного розыска ОП №14 УМВД по Екатеринбургу задержали по подозрению в совершении грабежа одного из вышеназванных граждан. При проверке его мобильного телефона было обнаружено фото его приятеля, который внешне напоминал объявленного МВД в розыск человека. Оба раньше сидели в одной колонии», — рассказал «URA.RU» Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

По этой фотографии сыщики просили помочь опознать подозреваемых Фото: СКР по Свердловской области

По словам Горелых, когда молодые люди насиловали в кустах девушку, вмешался увидевший это прохожий. Он успел сильно ударить одного из них, отчего остался шрам, который помог при опознании подозреваемого.

«Предъявлено обвинение мужчинам 30 и 36 лет по статьям „изнасилование, совершенное группой лиц“ и „насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц“», — сообщил «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области.

Ранее «URA.RU» по просьбе силовиков публиковало фото и видео насильников, которые попали в объектив камеры наблюдения, с просьбой помочь опознать их. Преступление было совершено 15 августа во дворе дома на улице Фурманова. 32.