Протеже федерального министра стала ректором челябинского вуза

Татьяна Чумаченко избрана ректором челябинского педуниверситета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ректором Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета избрана Татьяна Чумаченко, защищавшая диссертацию под руководством министра просвещения РФ Ольги Васильевой. Она исполняла обязанности главы вуза с ноября 2017 года, сообщил «URA.RU» источник в ЮУрГГПУ.

«За Чумаченко было отдано 66 голосов. Ее основная соперница — экс-проректор по учебной работе, а ныне заместитель проректора по учебной работе ЮУрГУ Марина Потапова — получила 30 голосов», — рассказал собеседник.

Соперниками Чумаченко были проректор по учебной работе Нина Корнещук, советник ректора по общим вопросам Илья Левченко, экс-проректор по учебной работе, а ныне заместитель проректора по учебной работе ЮУрГУ Марина Потапова, экс-проректор по науке, а ныне профессор кафедры «Современные образовательные технологии» ЮУрГУ Владимир Базелюк. Последние двое баллотировались и на прошлых выборах. Левченко называли «техническим» соперником ректора.

Бывший Челябинский государственный педуниверситет с конца позапрошлого года оставался без постоянного ректора. В ноябре 2017 года минобрнауки РФ отклонило все кандидатуры, в том числе действовавшего главы вуза Владимира Садырина. И.о. ректора назначили Татьяну Чумаченко — экс-профессора ЧелГУ. Она считается креатурой министра просвещения РФ Ольги Васильевой.