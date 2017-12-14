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14 декабря 2017
13 декабря 2017
Главные новости Челябинской области
19:08  14 декабря 2017 0

Челябинскому педуниверситету нашли временного руководителя. Вуз отдали конкурентам

Поездка Дубровского в Златоуст Златоустовский электрометаллургический завод Челябинск, садырин владимир
Владимир Садырин уйдет в отставкуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

На должность и. о. ректора Южном-Уральского государственного педагогического рассматривается Татьяна Чумаченко, заведующая кафедрой политических наук и международных отношений Челябинского государственного университета. Об этом «URA.RU» сообщили собственные источники.

Татьяна Чумаченко в случае назначения заступит на должность временного руководителя в понедельник, 18 декабря. 17 декабря истекает срок полномочий на посту ректора ЮУГПУ у Владимира Садырина. У Чумаченко 30 лет работы преподавательского стажа. Окончила истфак Челябинского государственного университета (ЧелГУ) в 1982 году. В 1994 году защитила кандидатскую по теме «Советское государство и Русская православная церковь: история взаимоотношений (1940-е-первая половина 1950-х гг.)». В 2011 году стала доктором исторических наук. Тема диссертации: «Совет по делам Русской православной церкви при СНК (СМ) СССР. 1943—1965 гг.».

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«На ее кандидатуре остановились в Минобразования РФ, — рассказал источник. — Поставлены задачи подготовить вуз к выборам ректора». В кулуарах уже говорят, что кандидатура Чумаченко была выдвинута лично главой Минобразования РФ Ольгой Васильевой. В ноябре Ольга Васильева принимала участие в работе российско-казахстанского форума в Челябинске, но тема временного ректора педуниверситета не обсуждалась.

Комментарии руководства вузов получить не удалось: уполномоченные лица не берут трубки.

Ранее звучала информация, что Владимир Садырин займет пост президента университета. Но чтобы занять такую должность, требуется, согласно федеральному закону, отработать ректором не менее двух сроков. Садырин был избран ректором Челябинского государственного педуниверситета (ЧГПУ), так раньше назывался вуз, в декабре 2012 года.

У ЧелГУ и ЮУГПУ, конкурирующих друг с другом, сложные отношения. Два года назад была предпринята попытка слияния двух университетов для создания опорного вуза. Но стороны не договорились. Статус опорного вуза получил Магнитогорский государственный технический университет. В ноябре выборы ректора Южно-Уральского государственного педуниверситета не состоялись. В Минообразования РФ отклонили все кандидатуры, в том числе и Владимира Садырина. Новые выборы ректора состоятся уже в будущем году.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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