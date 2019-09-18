Полпред президента в УрФО Николай Цуканов посетил школу в селе Рычково Курганской области, которую ремонтируют по поручению президента России Владимира Путина. Чиновник оценил созданные для детей условия и вручил учебному заведению подарки, сообщили «URA.RU» в пресс-службе главы региона.
«В этом году из областного бюджета на капитальный ремонт школы выделили более 20 млн рублей», — уточнили в зауральском правительстве. На эти деньги в классах и коридорах уже заменили полы и двери, отремонтировали столовую, водопровод, канализацию и систему отопления, а также заасфальтировали площадку перед учебным заведением. В ближайшее время здесь должны отремонтировать спортзал и завершить фасадные работы. Цуканова сопровождала председатель родительского комитета Наталья Кекулова, которая и рассказала Путину о необходимости ремонта.
После беседы со школьниками и педагогами полпред президента вручил школе новую плазменную панель, мячи и энциклопедии. Кроме того, по итогам визита будет принято решение по оснащению школы новой мебелью.
Цуканов также оценил новую дорогу возле школы, на асфальтирование которой потратили 11 млн рублей. Вместе с новым курганским митрополитом Даниилом он посетил храм Рождества Пресвятой Богородицы, построенный в начале прошлого века. Сейчас церковь реставрируют за счет средств энергокомпании «СУЭНКО».
Ранее «URA.RU» сообщало, что Цуканов 18 сентября прибыл в Курган, чтобы лично поздравить Вадима Шумкова с официальным вступлением в должность губернатора Зауралья.