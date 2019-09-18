17 сентября 2019
16 сентября 2019

Полпред Цуканов проверил зауральскую школу, которую поручил отремонтировать Путин. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Николай Цуканов проверил ремонт в школе села РычковоФото: пресс-служба губернатора Курганской области

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов посетил школу в селе Рычково Курганской области, которую ремонтируют по поручению президента России Владимира Путина. Чиновник оценил созданные для детей условия и вручил учебному заведению подарки, сообщили «URA.RU» в пресс-службе главы региона.

«В этом году из областного бюджета на капитальный ремонт школы выделили более 20 млн рублей», — уточнили в зауральском правительстве. На эти деньги в классах и коридорах уже заменили полы и двери, отремонтировали столовую, водопровод, канализацию и систему отопления, а также заасфальтировали площадку перед учебным заведением. В ближайшее время здесь должны отремонтировать спортзал и завершить фасадные работы. Цуканова сопровождала председатель родительского комитета Наталья Кекулова, которая и рассказала Путину о необходимости ремонта.

После беседы со школьниками и педагогами полпред президента вручил школе новую плазменную панель, мячи и энциклопедии. Кроме того, по итогам визита будет принято решение по оснащению школы новой мебелью.

Цуканов также оценил новую дорогу возле школы, на асфальтирование которой потратили 11 млн рублей. Вместе с новым курганским митрополитом Даниилом он посетил храм Рождества Пресвятой Богородицы, построенный в начале прошлого века. Сейчас церковь реставрируют за счет средств энергокомпании «СУЭНКО».

Ранее «URA.RU» сообщало, что Цуканов 18 сентября прибыл в Курган, чтобы лично поздравить Вадима Шумкова с официальным вступлением в должность губернатора Зауралья.

Школу ремонтируют по поручению президента Владимира Путина
Фото: пресс-служба губернатора Курганской области
Николай Цуканов сделал подарки школьникам
Фото: пресс-служба губернатора Курганской области
О необходимости ремонта Владимиру Путину сообщила председатель родительского комитета (справа)
Фото: пресс-служба губернатора Курганской области
Храм в селе Рычково ремонтируют на деньги ПАО «СУЭНКО»
Фото: пресс-служба губернатора Курганской области
В Рычково полпред президента встретился с новым курганским митрополитом Даниилом
Фото: пресс-служба губернатора Курганской области

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© Служба новостей «URA.RU»
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