17 сентября 2019
16 сентября 2019

В Курган съезжаются VIP, чтобы поздравить Шумкова с важным событием

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Визит полпреда Цуканова Николая и врио губернатора Шумкова Вадима в Далматовский монастырь. Шадринск, шумков вадим, цуканов николай
Поздравить Вадима Шумкова со вступлением в должность уже приехал Николай ЦукановФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Выборы губернатора Курганской области-2019

До инаугурации избранного губернатора Курганской области Вадима Шумкова остались считанные часы. Поздравить его с официальным вступлением в должность главы региона уже съезжаются высокие гости.

На торжество к Шумкову уже приехал полпред президента в УрФО Николай Цуканов, сообщили «URA.RU» собственные источники. «Это однозначно говорит о том, что полпредство полностью поддерживает нового главу Зауралья. Экс-губернатора Кокорина, например, от имени полпреда поздравлял его заместитель Борис Кириллов», — поделился собеседник агентства. Оперативно подтвердить эту информацию в пресс-службе губернатора не удалось.

На торжественной церемонии также ожидают избранного губернатора Челябинской области Алексея Текслера и представителей других уральских регионов. Большинство губернаторов УрФО не смогут посетить инаугурацию Шумкова, которая совпала по времени с Тюменским нефтегазовым форумом. На инаугурацию приглашены также члены Совета Федерации, Госдумы и другие высокопоставленные гости.

Инаугурация начнется в 14 часов в областной филармонии. Там же пройдет внеочередное торжественное заседание Курганской областной думы, на которой произнесет слова присяги, спикер регионального парламента должен надеть на него нагрудный знак — символ власти губернатора.

На выборах губернатора 8 сентября Шумков одержал уверенную победу, получив более 80% голосов избирателей. 10 сентября итоги выборов официально утвердил облизбирком.

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