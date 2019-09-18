В Курган съезжаются VIP, чтобы поздравить Шумкова с важным событием

До инаугурации избранного губернатора Курганской области Вадима Шумкова остались считанные часы. Поздравить его с официальным вступлением в должность главы региона уже съезжаются высокие гости.
На торжество к Шумкову уже приехал полпред президента в УрФО Николай Цуканов, сообщили «URA.RU» собственные источники. «Это однозначно говорит о том, что полпредство полностью поддерживает нового главу Зауралья. Экс-губернатора Кокорина, например, от имени полпреда поздравлял его заместитель Борис Кириллов», — поделился собеседник агентства. Оперативно подтвердить эту информацию в пресс-службе губернатора не удалось.
На торжественной церемонии также ожидают избранного губернатора Челябинской области Алексея Текслера и представителей других уральских регионов. Большинство губернаторов УрФО не смогут посетить инаугурацию Шумкова, которая совпала по времени с Тюменским нефтегазовым форумом. На инаугурацию приглашены также члены Совета Федерации, Госдумы и другие высокопоставленные гости.
Инаугурация начнется в 14 часов в областной филармонии. Там же пройдет внеочередное торжественное заседание Курганской областной думы, на которой произнесет слова присяги, спикер регионального парламента должен надеть на него нагрудный знак — символ власти губернатора.
На выборах губернатора 8 сентября Шумков одержал уверенную победу, получив более 80% голосов избирателей. 10 сентября итоги выборов официально утвердил облизбирком.