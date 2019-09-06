Вадим Шумков нередко критикует курганцев за пассивность и негатив Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков прибыл в депрессивное Зауралье 4 октября 2018 года. С тех пор неторопливая жизнь региона круто изменилась — курганцы начинают отказываться от привычного негатива, впервые за годы говорят о будущем.

«Шумков пришел к руководству разбалансированной области. Это регион с большими долгами, расшатанной системой управления. И самое главное, что у области практически не было перспектив», — напомнил социолог Сергей Ширяев. По его мнению, чтобы переломить ситуацию, врио главы региона пришлось пойти на ряд радикальных мер, в том числе и не слишком популярных. Порой Шумкову приходится наживать себе врагов на разных уровнях, чтобы добиться намеченных целей. «Надо идти наперекос сложившимся традициям, по которым Курганская область находится в хвосте», — добавил социолог.

Курганские чиновники учатся открытости в соцсетях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Доступность и открытость

Путь к сердцам зауральцев Шумков начал прокладывать с помощью открытости в соцетях — заработали и регулярно обновляются его странички во «ВКонтакте» и Instagram. «Аккаунты — это, по сути дела, его дневник. Люди видят, что он делает, они могут напрямую обратиться к губернатору», — отметил политолог Андрей Шуклин. По его словам, новый подход позволяет отмечать эффективность чиновников и сокращать тех, кто не справляется со своими обязанностями.

Как ранее сообщало «URA.RU», в курганском правительстве было сокращено около 200 чиновников, ликвидировано 10 юрлиц, функции которых дублировались. Экономия уже в этом году составит около 80 миллионов рублей.

Под новые управленческие подходы и критерии была переформирована команда губернатора. Шуклин напомнил, что ключевым показателем для районных чиновников стало выполнение наказов, переданных им в синих папках главой региона (формируются в соответствии с жалобами жителей в соцсетях). «Оживляется жизнь в муниципальных образованиях. Ключевые показатели — инициатива и ответственность. Если раньше можно было сослаться на нехватку денег, сейчас все по-другому», — отметил политолог.

Коснулась оптимизация и других бюджетных сфер. Так, после масштабной проверки медучреждений региона выявлены избыточные траты на 238 миллионов рублей при госзакупках, еще почти 60 млн рублей сэкономят на коммунальных затратах благодаря вдумчивому менеджменту. Эти средства пойдут на ремонт больниц и поликлиник, на зарплату персоналу.

Ремонт в головах

Ночной Курган преобразился Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Масштабные ремонтные работы начались и на других соцобъектах области. «В этом году мы строим и ремонтируем 80 объектов системы образования. Темпы — в три раза выше, чем год назад», — рассказал врио губернатора Вадим Шумков на мероприятии, посвященном началу учебного года. При этом ремонты идут не только за счет бюджета, но и с привлечением средств инвесторов. В 2019 году они составят без малого миллиард рублей.

Так, генеральный директор СУЭНКО Данил Анучин рассказал, что в рамках договоренностей представителя акционеров компании СТС Алексей Боброва и Вадима Шумкова за счет собственных средств энергокомпании в Зауралье проведен ремонт четырех детсадов, заканчивается реставрация храма в Рычково, была выполнена художественная подсветка жилых домов и памятников архитектуры в Кургане, Далматово и Шадринске. «Я знаю о высокой оценке работы наших специалистов со стороны главы региона. И хочу поблагодарить коллег за то, что и технически, и организационно сложные задачи были выполнены в такие сжатые сроки», — подчеркнул Даниил Анучин.

Политолог из Тюмени Андрей Шуклин отметил, что смог своими глазами оценить масштаб ремонтов дорог на курганских дорогах во время поездки в соседний регион (в 2019 году только в областном центре обновят 41 км, всего по области — около 370 км).

«Есть такая „теория разбитых окон“ — если беспорядок не устранить, он будет повсеместно. Курган уже не забытый богом уголок», — отметил политолог, добавив: развитая инфраструктура служит драйвером для развития экономики.

Рост экономики

В первом полугодии 2019 года отмечен рост индекса промышленного производства на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого, готовятся к открытию новые производства. Также ведется работа по оживлению пяти индустриальных площадок города — это площадки заводов КЗКТ, «Кургансельмаш», «Икар», «Завод цветного литья» и вторая площадка «Курганмашзавода». В трех муниципальных образованиях (Катайский, Далматовский и Варгашинский районы) созданы территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Новые предприятия с 2019 года получают налоговые льготы и пониженный тариф на электричество.

В регионе открываются новые производства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Еще одним важным показателем стал двукратный рост инвестиций в Курганскую область. «Приняты конкретные решения: группа ОЗ уже в 2020 году построит в Зауралье завод по производству сжиженного газа мощностью 45 тыс. тонн, что закроет дефицит в Зауралье, возможен экспорт в Китай и Казахстан. „Роснефть“ начнет сотрудничество с крупнейшими предприятиями. ЯНАО закупает пожарные автомашины на Варгашинском заводе противопожарного оборудования, Санкт-Петербург закупил десятки единиц коммунальной техники курганского производства», — напомнил политтехнолог Алексей Орлов.

Кардинальные перемены в ЖКХ

Преображается не только Курган, но и другие населенные пункты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Еще одним важным направлением стало наведение порядка в сфере ЖКХ. И здесь речь идет не только о закрытии недобросовестных управляющих компаний, которые не справляются с элементарными обязанностями, но и о кардинальных сдвигах. Так, после визита главы Минстроя Владимира Якушева было принято решение о вхождении региона в проект «Чистая вода». Это позволит Кургану потратить около двух миллиардов рублей на обновление изношенного водопровода, на ремонт которого у города нет собственных средств.

Был определен региональный оператор по вывозу мусора, это позволит области начать реализацию мусорной реформы. Благодаря конструктивному сотрудничеству врио губернатора и руководства энергетической корпорации СТС принято беспрецедентное решение: Курганская область стала единственным регионом в России, где тарифы на электроэнергию не увеличены с 1 июля 2019 года, несмотря на повышение НДС.

Регион посетил куратор Зауралья, глава Минфина Антон Силуанов (справа) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Опытный лоббист

Хорошие связи на федеральном уровне, по мнению экспертов, помогли Шумкову заручиться поддержкой министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина в вопросе с очисткой реки Битевки, окружающей ЦПКиО в Кургане.

По приглашению Вадима Шумкова Зауралье также посетили вице-премьер, курирующий оборонную промышленность, Юрий Борисов (обозначил перспективы крупнейшего в регионе «Курганмашзавода», который вошел в госкорпорацию Ростех), министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев (помог решить проблемы с накопленными долгами Курганской сельхозакадемии), министр энергетики РФ Александр Новак. Кроме того, приехал вице-премьер Правительства РФ Антон Силуанов, который по просьбе Шумкова стал куратором Курганской области. «Мы наблюдаем решение застарелых проблем, которые не решались годами — не только при прошлом, но и при позапрошлом губернаторе. В этом смысле смена главы региона привела к позитивным изменениям», — отметил политолог Александр Безделов.

У курганцев есть стимул оставаться в родной области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Задел на будущее

Не обошла вниманием команда Шумкова проблему миграции из Зауралья. Были предложены более удобные региональные меры поддержки по ипотеке. Разработана и утверждена программа «Курганский гектар»: без торгов можно получить земельный участок до 20 соток под индивидуальное жилищное строительство и до гектара под личное подсобное хозяйство. В дополнение к этому закону введено льготное обеспечение домокомлектами — молодых и многодетных семей. Появились новые программы поддержки студентов, фермерских хозяйств.

«Есть заметные улучшения в разных сферах, однако после недавнего разговора с [президентом России Владимиром] Путиным у региона появился шанс на изменение позиции региона на фоне других субъектах Федерации», — отметил социолог Сергей Ширяев. По его мнению, просьба о переводе в Зауралье крупных налогоплательщиков, а также перспектива снижения тарифов для промышленных предприятий может сделать Зауралье значительно более привлекательным для инвестиций и жизни. «Это основная заслуга Шумкова — что появилась надежда», — резюмировал социолог.