Экс-начальника зауральских тюрем просят отправить за решетку

Ильгиза Ильясова могут посадить в тюрьму на семь лет Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Вина экс-начальника УФСИН по Курганской области Ильгиза Ильясова, обвиняемого в нескольких преступлениях, доказана в суде, считает прокурор Алексей Киселев. Он попросил отправить бывшего начальника зауральских тюрем и колоний за решетку и оштрафовать.

«Попросил суд приговорить Ильясова к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом два миллиона рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе на пять лет, с лишением специального звания — полковник внутренней службы», — рассказал «URA.RU» Киселев по итогам судебного заседания 18 сентября, на котором начались прения сторон.

Адвокатам Ильясова дадут высказать свою точку зрения на следующем заседании. После этого подсудимому предоставят право выступить с последним словом.

Дело Ильясова рассматривается Курганским городским судом больше года. Его обвиняют в нескольких преступлениях, среди которых получение взяток, злоупотребление полномочиями и присвоение или растрата. Несколько преступлений связаны со строительством дома в селе Иковка для работников УФСИН: следствие считает, что на объекте использовали труд осужденных, закупали произведенный ими дешевый и некачественный материал, а дом приняли, хотя он не был готов к эксплуатации. За это Ильясов якобы получал от подрядчика взятки — 160 тонн песка и другие стройматериалы.

Взяткодатель Сергей Двойников уже приговорен к трем годам колонии общего режима. На три года отправили за решетку и бывшего старшего инженера группы капитального строительства и ремонта зауральского УФСИН Дмитрия Шумилова, который согласился сотрудничать со следствием и давал в суде показания против Ильясова.