В главном онкоцентре России, из которого бежали врачи, нашли плесень

В главном онкоцентре России Национальном медицинском исследовательском центре онкологии им. Н. Н. Блохина обнаружили плесень в вентиляции. О том, что эта проблема существует уже десятки лет, сообщил замдиректора института детской онкологии и гематологии Максим Рыков.
«Плесень обнаружили якобы в одном боксе. Хотя то, что там плесень, это понятно — здание института 1976 года постройки», — цитирует «Ридус» Рыкова. По его словам, администрация не пыталась бороться с плесенью все 43 года. В здании не работает вентиляция, потому что она «осеменена бактериями», из-за этого в больнице жарко круглый год.
На данный момент выдан устный приказ, что госпитализация больных, у которых заболевание выявлено впервые, приостановлена. Пациенты, которые уже проходят лечение в онкоцентре, будут долечиваться, новых принимать не будут.
По словам Рыкова, решать проблему с плесенью будут якобы только в том отделении, в котором руководство не согласно с позицией нового руководителя медучреждения Светланы Варфоломеевой. Рыков подчеркнул, что плесенью нужно заниматься во всех отделениях, а не только в тех, где заведующий не согласен с политикой директора.
Ранее URA.RU» писало, что в главном онкоцентре России массово увольняются врачи. По словам Рыкова, это связано с приходом нового директора Варфоломеевой. Якобы новая руководительница угрожала персоналу сокращением ставок и создала «нервозную атмосферу», напоминает