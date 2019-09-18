17 сентября 2019
16 сентября 2019

На пермских заводах ответили о введении эксперимента по «четырехдневке»

© Служба новостей «URA.RU»
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Холманских в Кургане , комбинат синтез, производство лекарств
Пермские заводы опровергают планы по переходу на сокращенную рабочую неделюФото: Игорь Меркулов © URA.RU
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Переход на четырехдневную рабочую неделю

Пермские заводы, где планируется эксперимент по «четырехдневке», высказались о переходе на новый график работы. Представители «Медисорба» и «Сорбента» отметили, что предпосылок для перехода на сокращенную рабочую неделю нет.

«Если по итогам совещаний федеральные министерства выйдут к нам с конкретным предложением, будем его обсуждать, но сейчас говорить о введении в компании сокращенной рабочей недели нельзя, — пояснил коммерческий директор компании «Медисорб» Юрий Фотеев.

Топ-менеджер «Медисорба» уточнил также, что предприятие завершило реализацию крупного инвестпроекта и сейчас максимально загружено. «Говорить надо о введении дополнительных смен, чем о сокращении количества рабочих дней», — отметил Фотеев.

В «Сорбенте» корреспонденту «URA.RU» ответили, что им не поступало предложение о переходе на новый график. «Руководство компании не получало официальных писем от государственных органов касательно участия в проекте, данная тема не обсуждалась», — указали в пресс-службе завода.

Переходу на «четырехдневку», который анонсировали в правительстве РФ, может пройти в четырех уральских регионах: Свердловской, Челябинской и Тюменской областях, а также Пермском крае. Эксперимент планируется провести в рамках реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». В нем занято 266 предприятий малого и среднего бизнеса из 30 регионов России.

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