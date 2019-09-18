Дизайнер Артемий Лебедев считает, что государство не должно выделять дотации КМНС Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Первый замглавы департамента по делам коренных малочисленных народов Севера (КМНС) ЯНАО Роман Пикун назвал дизайнера Артемия Лебедева «недалеким человеком» за его негативные высказывания о поддержке аборигенов. Своим мнением чиновников поделился в беседе с корреспондентом «URA.RU».

Лебедев на своем канале в YouTube опубликовал ролик, в котором назвал поддержку коренных малочисленных народов Севера «бессмысленной <…> (ерундой)». В видео он раскритиковал министра культуры России Владимира Мединского за то, что тот назвал читающих комиксы людей «убожеством». «Они (аборигены) справятся прекрасно и без госдотаций со своей культурой. Как они танцевали с бубном, так и будут, для этого не надо выделять федеральные бюджеты», — уточнил в ролике Лебедев.

В беседе с «URA.RU» Пикун отметил, что не хотел бы комментировать слова «недалеких людей». «Как можно говорить такие вещи? Я понимаю, что комиксы очень важный пласт культуры, но только не нашего народа. Это важный культурный пласт США. Даже в Европе нет такого распространения комиксов, как в Америке. У нас есть народные сказки, былины. Вот это наш пласт культуры», — отметил чиновник.

Также он уточнил, что дотации представителям КМНС необходимы. «То, что не надо выделять деньги на коренные малочисленные народы — это бред. Мы выделяем финансовую поддержку не только на сохранение культуры, но и сохранение традиционного образа жизни. Жить в тундре и заниматься оленеводством, рыболовством очень тяжело», — сказал Пикун.